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Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Агдаме (ФОТО)

Общество Материалы 21 сентября 2022 13:10 (UTC +04:00)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Агдаме (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев проводит оперативное совещание в освобожденном от оккупации городе Агдам.

Как сообщили Trend в среду в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в Агдаме проводится оперативное совещание с участием руководства Генеральной прокуратуры, спецпредставителя Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмина Гусейнова, и военных прокуроров.

Генпрокурор Кямран Алиев выступил на мероприятии с вступительной речью.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Агдаме (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Агдаме (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Агдаме (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Агдаме (ФОТО)
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