Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Агдаме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев проводит оперативное совещание в освобожденном от оккупации городе Агдам.

Как сообщили Trend в среду в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в Агдаме проводится оперативное совещание с участием руководства Генеральной прокуратуры, спецпредставителя Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмина Гусейнова, и военных прокуроров.

Генпрокурор Кямран Алиев выступил на мероприятии с вступительной речью.

(Перевод: Фидан Мустафаева)