БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 833 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 183, вторую - 139, три и более - 448, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 63 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 883 429. Первую дозу вакцины получили 5 379 822, вторую - 4 866 383, три и более - 3 376 017, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 207 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)