В Азербайджане выявлен еще 251 случай заражения коронавирусом, вылечились 363 человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 251 случай заражения коронавирусом, 363 человека вылечились, 4 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 820 098 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 808 725 человек вылечились, 9 897 – скончались, число активных больных составляет 1 476.

За последние сутки в стране проведены 4 123 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 225 530.

(Перевод: Нубар Кулузаде)