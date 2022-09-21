Ходатайство Аваза Зейналлы о домашнем аресте отклонено (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районном суде на заседании под председательством судьи Вусала Тагиева было рассмотрено ходатайство руководителя интернет-телевидения "Хурал" Аваза Зейналлы, который в настоящее время находится под арестом, об изменении меры пресечения на домашний арест.

Как сообщает в среду Trend, согласно решению суда, ходатайство было отклонено.

Напомним, что адвокат Эльчин Садыгов и руководитель интернет-ТВ "Хурал" Аваз Зейналлы обвиняются в получении взятки в размере 20 тысяч манатов от семьи экс-главы компании "Baku Still Company", бизнесмена Расима Мамедова.

На основании собранных предварительных доказательств в отношении Зейналова было возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.3 Уголовного кодекса, а в отношении Садыгова Эльчина - по статьям 32.5, 311.3.3 (содействие в получении взятки в крупном размере).

Решением Бинагадинского районного суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Эльчин Садыгов несколько дней назад решением Бакинского апелляционного суда был отпущен под домашний арест.

(Перевод: Нубар Кулузаде)