Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Фондом возрождения Карабаха (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с председателем правления Фонда возрождения Карабаха Рахманом Гаджиевым. Гость посетил университетский кампус, ознакомился с созданными в нем условиями и проинформировал студентов о деятельности фонда.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов пожелал успехов председателю правления Фонда возрождения Карабаха Рахману Гаджиеву в этом почетном и важном деле. Рахман Гаджиев предложил провести публичные дебаты и презентации в Бакинской высшей школе нефти. Ректор БВШН Эльмар Гасымов высоко оценил это предложение и подчеркнул важность подготовки совместного плана действий. Ректор добавил, что в рамках этого плана могут также проводиться и благотворительные акции.

Рахман Гаджиев сообщил, что основная деятельность Фонда возрождения Карабаха, которым он руководит, направлена ​​на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий Азербайджана, превращение их в высокоразвитый регион, создание условий, обеспечивающих возвращение внутренне перемещенных лиц на родные земли. «В данном контексте будет целесообразно использовать потенциал Бакинской высшей школы нефти, одного из самых престижных вузов страны, и проводить совместные действия в этом направлении», - отметил он.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по развитию взаимовыгодного сотрудничества.