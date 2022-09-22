Предотвращена провокация армянской стороны на Кяльбаджарском направлении - минобороны

БАКУ /Trend/ - 22 сентября примерно в 02:00 подразделения вооруженных сил Армении предприняли очередную попытку совершить провокацию в Кяльбаджарском направлении на азербайджано-армянской государственной границе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Противник подверг обстрелу из крупнокалиберного оружия, гранатометов и минометов подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в Кяльбаджарском направлении. Заминировав ущелья на указанных территориях, диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась совершить налет на наши подразделения. В результате ответных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, противник вынужденно отступил.

Отметим, что, распространяя дезинформацию о якобы имевшем место 21 сентября обстреле со стороны подразделений азербайджанской армии, армянская сторона пыталась тем самым создать почву для провокации, совершенной в ночное время. Заявляем, что вся ответственность за очередную эскалацию на азербайджано-армянской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)