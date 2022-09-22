Авазу Зейналлы предъявлены новые обвинения, один человек объявлен в розыск (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Продолжается расследование по уголовному делу в связи с незаконными действиями генерального директора ООО “Xural Yayınları” Зейналова Аваза Тапдыг оглу, заместителя директора и фактического руководителя интернет-канала ООО “Səda TV” Шукюрова Эльнура Закир оглу и Садыгова Эльчина Али оглу.

Как сообщили в четверг Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, следствием были установлены основания для подозрения в том, что вступив в сговор с рядом субъектов медиа, и используя возможности интернет-каналов, которыми они руководят, обвиняемые с целью совершения действий в пользу отдельных лиц в обмен на материальные средства, путем неправомерного воздействия на решения должностных лиц различных государственных органов добивались принятия ими решений.

Так, генеральный директор ООО «Xural Yayınları» Аваз Зейналлы, заместитель директора ООО «Səda TV» Эльнур Шукюров и его знакомый Рагимов Теймур Сабир оглу, договорившись о распределении полученных средств между собой, используя влияние интернет-канала «Xural Yayınları», получили 11 070 манатов за то, чтобы оформить на имя Назакет Джафаровой земельный участок, находящийся за квартирой №25, расположенной на первом этаже дома № 17/18 в 29-м квартале города Сумгайыт, и за получение соответствующего разрешения от исполнительной власти города на строительство там магазина, переоформление указанной квартиры под нежилую площадь, а за также получение соответствующих документов, связанных с проектом строящегося магазина.

Были также выявлены основания для подозрения в том, что указанные лица, действуя аналогичными методами, получили 7000 манатов за получение разрешения на строительство магазина напротив дома знакомого Эльнура Шукюрова -Велиева Тельмана Гусейн оглу на улице Эльшана Мехтиева в поселке Сабунчи Сабунчинского района города Баку.

Как сообщалось ранее, были выявлены основания для подозрения в незаконном влиянии на принятие решения о выдаче соответствующего письма об отсутствии возражений против приватизации 0.57 га земли и строения, находящихся на балансе объединения жилищно-коммунального хозяйства Сураханского района. Следствием были установлены основания для подозрения в том, что Эльнур Шукюров совершил указанное деяние в составе группы лиц, которые также находились в предварительном сговоре с Авазом Зейналлы.

На основании собранных доказательств Авазу Зейналлы и Эльнуру Шукюрову предъявлено новое обвинение по статье 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица), Рагимов Теймур Сабир оглу был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье 312.1.1 УК и объявлен в розыск в связи с уклонением от следствия.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и обеспечению привлечения к уголовной ответственности иных лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе следствия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)