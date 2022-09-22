Входной портал тоннеля в Лачинский международный аэропорт будет протяженностью 2 400 метров (ФОТО) (Дополнено)

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ЛАЧИН /Trend/ - Входной портал тоннеля в Лачинский международный аэропорт находится на 35-километровом участке автодороги Кяльбаджар-Лачин. Его протяженность составит 2 400 метров.

Об этом сказал в четверг Карабахскому бюро Trend представитель Государственного агентства автомобильных дорог Эйюб Гусейнов.

Гусейнов отметил, что одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, является автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачин протяженностью 76,3 километра. В настоящее время строительство этой дороги и тоннелей на ней продолжается.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит буровые и насыпные работы на отдельных участках дороги, ведется строительство нового земляного полотна. Кроме того, прокладываются прямоугольные и круглые водоотводные трубы, а также строятся водоканалы, проводятся дренажные работы и сооружается каменная стена. Работы по строительству 5 (Т1, Т2, Т5, Т6 и Т7) из 12 автомобильных тоннелей, запланированных к строительству на дороге, успешно продолжаются.

На существующей дороге с перевалами имеется большое количество оползневых зон. Кроме того, безопасная эксплуатация дороги может быть невозможна в зимнее время года в условиях сильного снегопада и морозов. В связи с этим было принято решение о преодолении перевалов напрямую через тоннели. В тоннелях шириной 11,60 метра будет одна полоса движения в одном направлении. Общая длина тоннелей составит 7596,5 метра.

Протяженность первого тоннеля (Т1), построенного на дороге Кяльбаджар-Лачин, составляет 187 метров. В настоящее время ведется строительство входного портала этого туннеля. В тоннеле Т2 длиной 354,4 метра в направлении входа было выполнено 115,8 метра проходочных работ. В направлении выхода в тоннеле Т5 протяженностью 448,7 метра выполнено 331 метр проходочных работ. Длина тоннеля Т6 составляет 612,4 метра. Всего в тоннеле было выполнено 537,4 метра проходочных работ в каждом направлении. Строится тоннель Т7 протяженностью 2420,1 метра. В целом были выполнены 532 метра проходочных работ в каждом направлении тоннеля. В этих тоннелях работы по вывозу скальных пород с использованием буровзрывных и дробильных методов продолжаются в обоих направлениях, включая вход и выход.

Работы по остальным спроектированным тоннелям планируется начинать поэтапно. Тоннель T3 будет иметь длину 900,2 метра, тоннель T4 - 853,7 метра, тоннель T8 - 230 метров, тоннель T9 - 700 метров, тоннель T10 - 200 метров, тоннель T11 - 320 метров и тоннель T12 - 370 метров.

Продолжается подготовка основания земляного полотна вдоль автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачин, формирование склона, строительные работы по укладке 12 прямоугольных и 4 круглых труб.

Эта автомобильная дорога, соединяющая Кяльбаджарский и Лачинский районы, строится в соответствии с первым, вторым и третьим техническими категориями с 2, 3 и 4 полосами движения. С целью обеспечения переброски воды на первых 38 километрах дороги будет построено 60 кольцевых труб общей протяженностью 3348 метров, а также в необходимых местах 9 автомобильных мостов общей длиной 1038 метров.

Автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачин берет начало от села Гамышлы Кяльбаджарского района и проходит по освобожденной от оккупации территории Лачинского района. Новая дорога обеспечит комфортный въезд-выезд во многие жилые пункты этих районов, а также в районный центр и к Лачинскому международному аэропорту, строительство которого началось недавно.