БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 805 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 179, вторую - 114, три и более - 441, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 71 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 884 234. Первую дозу вакцины получили 5 380 001, вторую - 4 866 497, три и более - 3 376 458, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 278 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)