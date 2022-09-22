В Азербайджане выявлен еще 201 случай заражения коронавирусом, вылечились 256 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 201 случай заражения коронавирусом, 256 человек вылечились, трое - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 820 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 808 981 человек вылечился, 9 900 – скончались, число активных больных составляет 1 418.

За последние сутки в стране проведены 3 084 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 228 614.

(Перевод: Нубар Кулузаде)