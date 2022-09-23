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В связи с достижением возрастного ценза прекращена служба ряда сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

Общество Материалы 23 сентября 2022 14:55 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 14:37)

БАКУ /Trend/ - Прекращена служба ряда сотрудников прокуратуры в связи с достижением ими предельного возраста пребывания на службе на основании статьи 32.2 Закона Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры",

Об этом Trend сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, в связи с этим Генпрокурором Кямраном Алиевым были приняты прокурор отдела защиты государственного обвинения Генпрокуратуры, главный советник юстиции Османов Мовлуд Омар оглу, прокурор Управления по надзору за следствием в прокуратуре, главный советник юстиции Нематли Фирдовси Ильяс оглу и старший прокурор Управления организационного и исполнительного контроля Генпрокуратуры, главный советник юстиции Алиев Алихан Атахан оглу.

Мовлуд Османов и Фирдовси Нематли были награждены Почетной грамотой прокуратуры, а Алихан Алиев - юбилейной медалью Азербайджанской Республики “100-летие прокуратуры Азербайджана (1918-2018)”. Также им были вручены подарки.

В завершение было сделано фото на память.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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