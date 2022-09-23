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Названа новая дата онлайн-процедуры выбора льготных квартир в Баку (Дополнено)

Общество Материалы 23 сентября 2022 17:55 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 17:46)

БАКУ /Trend/ - Отложенный процесс онлайн-продажи льготных квартир состоится 24 сентября в 15:00.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в совместном сообщении Службы государственной безопасности, Государственного агентства жилищного строительства и Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям Азербайджана.

Напомним, что 15 сентября 2022 года до начала процесса продажи льготных квартир в жилом комплексе в Ясамальском районе города Баку были выявлены кибератаки на информационные системы государственных органов, в связи с чем процесс был отложен. В Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено по данному факту уголовное дело.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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