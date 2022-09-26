Во время пандемии COVID-19 следует уделять особое внимание гигиене глаз - офтальмолог Имран Джаруллазаде

БАКУ/Trend/ - Во время пандемии COVID-19 следует уделять особое внимание гигиене глаз. Как сообщает Trend, об этом сказал специалист-эксперт минздрава Азербайджана, офтальмолог Имран Джаруллазаде.

- Имран муаллим, как коронавирус влияет на глаза и какими признаками может проявляться?

- Как известно, первым об опасности нового вируса еще до начала эпидемии сообщил Уханьский офтальмолог Ли Вэньлян, который предположительно заразился вирусом от пациента с асимптоматической глаукомой.

COVID-19 оказывает негативное влияние на функционирование организма в целом, и органы зрения – не исключение. Около 20 процентов пациентов с коронавирусом жалуются на зуд в глазах, болевые ощущения, а также на светобоязнь.

По статистике, треть пациентов, госпитализированных с COVID-19, имели глазные патологии и проявления конъюнктивита в виде гиперемии, хемоза и слезотечения. Наблюдения показали, что пациенты, переболевшие COVID-19, при обращении на прием к офтальмологу через 1–3 месяца предъявляют жалобы на ощущение сухости, дискомфорт в глазах, зуд и покраснение век, которые возникли сразу после перенесенного заболевания и сохранялись в течение вышеуказанного времени.

Также у пациентов, уделяющих недостаточное внимание периоду восстановления, может наблюдаться снижение остроты зрения. Причиной тому является тромбоз сосудов сетчатки, который может привести к атрофии глазного нерва, выпадению полей зрения, а в самых запущенных случаях - к полной слепоте.

- Какие осложнения может вызвать вирус COVID-19 у людей, перенесших различные операции на глазах?

- Хирургические операции в период вспышек коронавируса значительно повышали риск распространения вируса. Поэтому в условиях пандемии любые операции, в том числе офтольмологические, должны проводиться с особым соблюдением санитарных норм.

Нет никаких исследований, доказывающих, что COVID-19 может стать причиной осложнений и рецидивов после офтальмологических операций. Однако если пациент заразился коронавирусной инфекцией в период восстановления после операции, то желательно пройти профилактический осмотр у врача-офтальмолога, ввиду того, что симптомы COVID-19 могут отрицательно повлиять на исход операции.

- Исследования подтвердили высокую уязвимость глаз для COVID-19. Насколько эффективны защитные очки и оптические линзы в предотвращении заболевания?

- Для выявления эффективности защитных очков и лицевых щитков от COVID-19 США, Великобритании, Индии и Колумбии были проведены исследования. Учитывая повышенный риск коронавирусных инфекций среди медицинских работников, к исследованию были привлечены работники этой сферы. Всего в исследовании участвовало 7567 медицинских работников. Результаты показали эффективность профессиональных средств защиты: уровень заболеваемости SARS-CoV-2 снизился с 96 до 40 процентов.

Что же касается контактных линз, то напротив, рекомендуются отказаться от их использования в период пандемии. Если вы носите контактные линзы, то на некоторое время откажитесь от них в пользу очков. Ношение контактных линз напрямую никак не связано с заражением вирусами. Однако пациенты с линзами чаще трогают глаза, что значительно увеличивает риск заражения.

- Как защитить глаза во время пандемии коронавируса?

- Во время пандемии COVID-19 следует уделять особое внимание гигиене глаз. Чтобы предотвратить заражение, необходимо часто мыть руки, соблюдать правила личной гигиены, а также не следует руками касаться глаз, рта и носа.

Кроме того, желательно ограничить контакт с теми, кто не соблюдает правила личной гигиены, и сразу же обратиться к врачу при обнаружении первых признаков заболевания.

В случае, если вы вынуждены вступить в контакт с зараженным, то следует отдать предпочтение специальным защитным очкам. В целом, защитные очки следует использовать не только в солнечную, но и в холодную погоду.