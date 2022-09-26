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В Азербайджане выявлены еще 35 случаев заражения коронавирусом, вылечились 76 человек

Общество Материалы 26 сентября 2022 16:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 35 случаев заражения коронавирусом, вылечились 76 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 35 случаев заражения коронавирусом, 76 человек вылечились, один - скончался, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 820 858 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 673 человека вылечились, 9 903 – скончались, число активных больных составляет 1 282.

За последние сутки в стране проведены 1 973 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 238 737.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 35 случаев заражения коронавирусом, вылечились 76 человек
В Азербайджане выявлены еще 35 случаев заражения коронавирусом, вылечились 76 человек
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