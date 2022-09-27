В ближайшие дни в Ходжавендском районе начнутся восстановительные работы - Эмин Гусейнов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Ходжавендском районе начнутся восстановительные работы.

Об этом сообщил Trend во вторник спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

Он отметил, что ряд проектов уже находится на завершающей стадии.

«После этого наша работа еще больше ускорится. Считаю, что мы уже начнем работы по восстановлению в центре города Агдам. Кроме того, начинается восстановление сел как в Агдамском, так и в Физулинском районах. Эти работы уже начались в селе Талыш. В ближайшие дни начнутся восстановительные работы и в Ходжавендском районе. Все эти мероприятия проводятся последовательно, в соответствии с графиком», - сказал Гусейнов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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