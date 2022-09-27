Обнародованы дата и повестка первого заседания осенней сессии парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое пройдет 30 сентября, сообщает во вторник Trend.
Повестка заседания включает в себя следующие вопросы:
1. Законопроект Милли Меджлиса о плане законодательной работы осенней сессии парламента на 2022 год.
2. Конституционный закон о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджана "О нормативных правовых актах" (второе голосование).
3. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Конвенции "О представлении судебных и внесудебных документов за рубежом по гражданским или коммерческим делам".
4. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Конвенции "Об ином международном порядке удержания алиментов на детей и содержания семьи".
5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений".
6. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве".
7. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении".
8. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности".
9. Дополнение к закону "О территориях и землях муниципалитетов" - законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Список муниципалитетов Азербайджанской Республики".
10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов".
11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О борьбе с торговлей людьми" (первое чтение).
12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).
13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс исполнения наказаний (первое чтение).
14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс (первое чтение).
15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение)
16. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Положения о порядке преобразования государственного предприятия в акционерное общество" и о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О финансово-промышленных группах", "Об аренде земли" (первое чтение).
17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (первое чтение).
18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе" (первое чтение).
19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс (первое чтение).
20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости" (первое чтение).
21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О нотариате" (первое чтение).
22. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медалей Азербайджанской Республики "За отличие на службе в органах прокуратуры" и "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры" (первое чтение).
23. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О прокуратуре " (первое чтение).
24. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры" (первое чтение).
25. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Трудовой кодекс (первое чтение).
26. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях" (первое чтение).
27. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон " О государственной службе" (первое чтение).
28. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Трудовой кодекс (первое чтение).
(Перевод: Нубар Кулузаде)