В Азербайджане ожидается повышение пенсий

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 8 февраля 2022 года на обсуждение Милли Меджлиса (парламент) будут вынесены предложения по механизму индексации пенсий трудовых пенсионеров (госслужащие, лица с военными и специальными званиями и др.), получающих надбавки за выслугу лет.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в соответствии с законопроектом изменений в закон "О трудовых пенсиях", подготовленным министерством, с 1 января 2023 года будет введен механизм индексации и повышены все виды пенсий.

Итоговые суммы пенсий после включения в сумму ежемесячных пенсий 10% лицам, получающим с этого года пенсии на особых условиях, а также 200 манатов материальной помощи, выплачиваемой в течение года другим пенсионерам, будут проиндексированы в соответствии с ежегодным темпом роста среднемесячной заработной платы.

Например, сумма пенсии лица, получавшего пенсию в размере 400 манатов и материальную помощь в размере 200 манатов в течение года, будет приниматься в размере 416,7 маната (400+200/12), и индексация будет проводиться относительно этой суммы.

Введение единого механизма индексации будет обусловливать устойчивый рост пенсий лиц, выходящих на пенсию на особых условиях. Так, за последние 10 лет пенсия подавляющего большинства лиц из этой категории увеличилась максимум на 70 процентов. Пенсии лиц, выходящих на пенсию на общих основаниях, за этот период в результате индексации выросли на 98 процентов. Индексация и повышение пенсий осуществляются в электронном виде. Повышение пенсий этим методом на особых условиях также позволит облегчить администрирование соответствующих учреждений в этой сфере, устранить обязанность предоставлять любую информацию о повышении заработной платы. Таким образом, после принятия законопроекта: увеличится пенсия лиц, получающих пособие по уходу. Индексация будет распространяться на все суммы пенсий - как на пособие по уходу, так и на страховую часть; размер пенсий будет ежегодно увеличиваться в едином порядке - путем индексации (с интервалом примерно в 3-5 лет увеличилась пенсия тех, кто получал надбавку по уходу); если государственный служащий, военнослужащий и другие лица из этой категории проработали или уволились с работы в течение 6 лет после назначения пенсии, общая сумма их пенсии будет пересчитана и увеличена на основе накопленного ими капитала; будет устранена обязанность по предоставлению информации о повышении заработной платы пенсионерам, а также в учреждениях, в которых они работали; будет обеспечена полная электронная индексация всех пенсий.

Этот законопроект не распространяется на условия по выходу на пенсию на особых условиях и ее назначение.

(Перевод: Фидан Мустафаева)