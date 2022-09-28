БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 870 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 287, вторую - 131, три и более - 369, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 83 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 888 466. Первую дозу вакцины получили 5 381 190, вторую - 4 867 228, три и более - 3 378 441, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 607 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)