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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 28 сентября 2022 17:36 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 870 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 287, вторую - 131, три и более - 369, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 83 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 888 466. Первую дозу вакцины получили 5 381 190, вторую - 4 867 228, три и более - 3 378 441, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 607 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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