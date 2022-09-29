Попытка проведения несанкционированной акции будет пресечена – МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В МВД Азербайджана прокомментировали информацию о намерении группы лиц провести 30 сентября несанкционированную акцию перед административным зданием Милли Меджлиса (парламент).

Как сказал в четверг Trend начальник отдела пресс-службы МВД Зейни Гусейнов, попытка проведения несанкционированной акции будет пресечена.

«Данные лица обратились в Исполнительную власть города Баку о намерении провести акцию. Обращение было рассмотрено, и организаторам был дан официальный ответ о нецелесообразности проведения акции. Поэтому, если будет предпринята попытка проведения какой-либо акции или шествия, не согласованных с Исполнительной властью города Баку, она будет расценена как незаконная, и будут приняты меры для ее пресечения. Призываю тех, кто, поддавшись лживым обещаниям, намеревается принять участие в незаконной акции, воздержаться от этого», - сказал он.

Гусейнов также подчеркнул, что ответственность за все события, которые могут произойти при пресечении таких попыток, направленных на нарушение общественного порядка, ложится на организаторов несогласованной акции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)