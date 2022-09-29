В Азербайджане выявлены еще 149 случаев заражения коронавирусом, вылечились 193 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 149 случаев заражения коронавирусом, 193 человека вылечились, трое - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 821 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 810 374 человека вылечились, 9 913 – скончались, число активных больных составляет 1 024.

За последние сутки в стране проведены 2 456 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 247 567.

(Перевод: Нубар Кулузаде)