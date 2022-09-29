БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 049 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 385, вторую - 158, три и более - 437, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 69 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 889 515. Первую дозу вакцины получили 5 381 575, вторую - 4 867 386, три и более - 3 378 878, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 676 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)