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Парламент Азербайджана принял в I чтении законопроект об учреждении новой медали

Общество Материалы 30 сентября 2022 15:48 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана принял в I чтении законопроект об учреждении новой медали

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждается новая медаль, сообщает в пятницу Trend.

Так, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медалей Азербайджанской Республики "За отличие на службе в органах прокуратуры" и "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры".

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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