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В Азербайджане выявлены еще 129 случаев заражения коронавирусом, вылечились 213 человек

Общество Материалы 30 сентября 2022 16:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 129 случаев заражения коронавирусом, вылечились 213 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 129 случаев заражения коронавирусом, 213 человек вылечились, четверо - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 821 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 810 587 человек вылечились, 9 917 – скончались, число активных больных составляет 936.

За последние сутки в стране проведены 2 400 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 249 967.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 129 случаев заражения коронавирусом, вылечились 213 человек
В Азербайджане выявлены еще 129 случаев заражения коронавирусом, вылечились 213 человек
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