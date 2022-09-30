В Азербайджане выявлены еще 129 случаев заражения коронавирусом, вылечились 213 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 129 случаев заражения коронавирусом, 213 человек вылечились, четверо - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 821 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 810 587 человек вылечились, 9 917 – скончались, число активных больных составляет 936.

За последние сутки в стране проведены 2 400 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 249 967.

(Перевод: Нубар Кулузаде)