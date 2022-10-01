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TƏBİB о состоянии жителей Тертера, подорвавшихся на мине

Общество Материалы 1 октября 2022 14:46 (UTC +04:00)
TƏBİB о состоянии жителей Тертера, подорвавшихся на мине

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Пострадавшие при разрыве мины жители села Сехлабад Тертерского района были госпитализированы в центральную Бардинскую районную больницу при Объединении по управлению медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Об этом Trend сообщили в субботу в TƏBİB.

"Оба были госпитализированы с травматической ампутацией голени левой ноги и многочисленными осколочными ранениями. В настоящее время обоих пострадавших оперируют. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, а другого - как средней степени тяжести", - сказали в TƏBİB.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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