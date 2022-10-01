В Азербайджане выявлены еще 92 случая заражения коронавирусом, вылечились 143 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 92 случая заражения коронавирусом, 143 человека вылечились, двое - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 821 532 случая заражения коронавирусной инфекцией, 810 730 человек вылечились, 9 919 – скончались, число активных больных составляет 883.

За последние сутки в стране проведены 2 656 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 252 623.

(Перевод: Нубар Кулузаде)