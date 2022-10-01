Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 1 октября 2022 16:46 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 080 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 541, вторую - 140, три и более - 340, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 59 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 891 469. Первую дозу вакцины получили 5 382 480, вторую - 4 867 656, три и более - 3 379 537, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 796 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости