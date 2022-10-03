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Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)

Общество Материалы 3 октября 2022 12:50 (UTC +04:00)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония открытия "Международных школ просвещения Азербайджана".

Как сообщает в понедельник Trend, образовательный комплекс, который располагается на обширной площади, состоит из одного административного, четырех учебных корпусов, а также двух корпусов для охраны. В учебных корпусах имеются классы с «умными» досками, лаборатории, мастерские, спортивный зал, конференц-зал и столовая.

В учебном заведении, предлагающем возможности дошкольного, начального, среднего и полного среднего образования в соответствии с международными образовательными стандартами, наряду с основными предметами, будут проводиться и внеклассные занятия. Особое внимание будет уделяться преподаванию предметов, которые служат повышению информационных и технологических знаний, таких как STEAM, роботизированное кодирование. В учебном заведении, предлагающем возможности обучения на родном языке, также планируется преподавание турецкого, английского, русского и испанского языков. Занятия в «Международных школах просвещения Азербайджана» будут проводиться в соответствии с куррикулумом Азербайджана и международной образовательной программой.

В учебном заведении также будут преподаваться программы, соответствующие экзаменам при поступлении в высшие учебные заведения Азербайджана, Европы, Америки и Турции. Таким образом, проведение занятий, соответствующих сертификационным экзаменам международного уровня, таким как IELTS/TOEFL/SAT, считается одним из основных приоритетов. Учащимся с уровнем владения турецким языком B2 предлагается возможность обучения в Турции со стипендией. В целом же выпускники "Международных школ просвещения Азербайджана" полностью освобождаются от платы за обучение при поступлении в государственные университеты Турции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)
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