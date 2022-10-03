Состоялось открытие комплекса "Международные школы просвещения Азербайджана" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония открытия "Международных школ просвещения Азербайджана".

Как сообщает в понедельник Trend, образовательный комплекс, который располагается на обширной площади, состоит из одного административного, четырех учебных корпусов, а также двух корпусов для охраны. В учебных корпусах имеются классы с «умными» досками, лаборатории, мастерские, спортивный зал, конференц-зал и столовая.

В учебном заведении, предлагающем возможности дошкольного, начального, среднего и полного среднего образования в соответствии с международными образовательными стандартами, наряду с основными предметами, будут проводиться и внеклассные занятия. Особое внимание будет уделяться преподаванию предметов, которые служат повышению информационных и технологических знаний, таких как STEAM, роботизированное кодирование. В учебном заведении, предлагающем возможности обучения на родном языке, также планируется преподавание турецкого, английского, русского и испанского языков. Занятия в «Международных школах просвещения Азербайджана» будут проводиться в соответствии с куррикулумом Азербайджана и международной образовательной программой.

В учебном заведении также будут преподаваться программы, соответствующие экзаменам при поступлении в высшие учебные заведения Азербайджана, Европы, Америки и Турции. Таким образом, проведение занятий, соответствующих сертификационным экзаменам международного уровня, таким как IELTS/TOEFL/SAT, считается одним из основных приоритетов. Учащимся с уровнем владения турецким языком B2 предлагается возможность обучения в Турции со стипендией. В целом же выпускники "Международных школ просвещения Азербайджана" полностью освобождаются от платы за обучение при поступлении в государственные университеты Турции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)