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Восстановлен обычный режим работы трех станций бакинского метро

Общество Материалы 3 октября 2022 16:42 (UTC +04:00)
Восстановлен обычный режим работы трех станций бакинского метро

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Восстановлен обычный режим работы трех станций бакинского метро.

Об этом сообщили Trend в понедельник в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Напомним, что с 6 сентября вход на станции "фиолетовой" линии метро по причине начала работ по организации движения поездов на участке "Ходжасан-Автовокзал" закрывался в 23:30.

В ЗАО отметили, что в связи с завершением первого этапа этих работ ограничения на вход на станции полностью сняты.

"Станции "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября" будут функционировать ежедневно до 24:00", - сказали в ЗАО,

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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