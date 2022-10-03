БАКУ /Trend/ - Восстановлен обычный режим работы трех станций бакинского метро.

Об этом сообщили Trend в понедельник в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Напомним, что с 6 сентября вход на станции "фиолетовой" линии метро по причине начала работ по организации движения поездов на участке "Ходжасан-Автовокзал" закрывался в 23:30.

В ЗАО отметили, что в связи с завершением первого этапа этих работ ограничения на вход на станции полностью сняты.

"Станции "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября" будут функционировать ежедневно до 24:00", - сказали в ЗАО,

(Перевод: Нубар Кулузаде)