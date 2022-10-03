Азербайджан избран членом совета Международного союза электросвязи (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 6 сентября - 14 октября в Бухаресте проходит полномочная конференция Международного союза электросвязи. В рамках конференции 3 октября состоялись выборы в состав совета, а также в состав радиорегламентарного комитета данной организации на 2023-2026 годы.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, Азербайджан с достаточно высоким показателем - 154 голосами избран членом совета Международного союза электросвязи, а сотрудник министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Сахиба Гасанова - 114 голосами в радиорегламентарный комитет.

"Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выражает благодарность всем государствам, поддержавшим обе кандидатуры", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)