Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения в Ходжавенде

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БАКУ /Trend/ - По факту обнаружения на территории освобожденного от оккупации села Эдилли Ходжавендского района массовых захоронений в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 115.4, 120.2.1, 120.2.7 и 120.2.12 Уголовного кодекса АР.

Об этом сообщили Trend во вторник в Генпрокуратуре Азербайджана.

Следствием установлено, что во время первой Карабахской войны вооруженными формированиями незаконного армянского сепаратистского режима и ВС Армении, осуществлявшими незаконную деятельность на территории Азербайджанской Республики, были грубо нарушены нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе требования статьи 17 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года. В 1993 году 25 пленных, предположительно азербайджанских военнослужащих, были убиты и захоронены армянами на территории села Эдилли Ходжавендского района.

В ходе расследования на территории села Эдилли Ходжавендского района 23-26 февраля 2022 года были обнаружены и изъяты из массовых захоронений останки семи человек, а 14-30 сентября 2022 года - 18 человек. Останки были отправлены на молекулярно-генетическую экспертизу.

Свидетелем по уголовному делу признан житель Физулинского района Шихалиев Шамси Джанахмед оглу, который с 28 августа 1993 года по 14 декабря 1994 года находился в плену в Армении и подвергался различным пыткам.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

(Перевод: Нубар Кулузаде)