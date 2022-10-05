На начальном этапе планируется переселить в Агдам около 10 тысяч человек

АГДАМ /Trend/ - На начальном этапе планируем переселить в город Агдам около 10 тысяч человек.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

«В настоящее время мы исходим из общих максимальных потенциальных прогнозов и соответственно этому планируем жилую площадь. Параллельно ведется работа по открытию рабочих мест. Новые рабочие места, которые будут созданы в ведущихся процессах восстановления, будут потенциальными рабочими местами. Кроме того, определенные рабочие места будут созданы как в сельском хозяйстве, так и легкой и пищевой промышленности. В целом на начальном этапе мы планируем переселить в город Агдам около 10 000 человек», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)