UNEC стал победителем 2 проектов Европейской комиссии на сумму 733 тысячи евро

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), являясь координатором по двум разным вызовам программы Erasmus+ Европейской комиссии, стал победителем Erasmus+ (KA2), в то же время модульной программы Jean Monnet.

Проект «Зеленое и устойчивое глобальное экономическое совершенствование в университетах Азербайджана: митигация возобновляемых источников энергии и климатических изменений (REFRESH)», подготовленный и представленный UNEC, принят к финансированию программой Европейской комиссии Erasmus+.

Целью проекта REFRESH, общая стоимость которого составляет 703 тысячи евро, является заложение в университетах Азербайджана основы для качественного образования по возобновляемым энергетическим источникам. С этой точки зрения проект внесет вклад в подготовку новых кадров в университетах по возобновляемым источникам энергии и в стратегический документ «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития».

Проект состоит из 15 партнеров, включая 6 отечественных, 4 европейские университеты и неправительственную организацию.

В этом году UNEC также является победителем модуля Erasmus+ Jean Monnet под названием «Стратегии цифрового предпринимательства для устойчивой Европы (DigiShip)». Проект общей стоимостью 30 тысяч евро, усваивая передовой опыт ЕС, нацелен на повышение в UNEC практики курса цифрового предпринимательства.