Армения нанесла Азербайджану экологический ущерб на более чем 16 млрд манатов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана раскрыла масштаб экологических преступлений, совершенных Арменией в период оккупации азербайджанских территорий, сообщает Trend.

По словам старшего помощника Генерального прокурора по особым поручениям, младшего советника юстиции Ильгара Сафарова, армяне совершили на территориях Азербайджана в период их оккупации также экологические преступления. Арменией, ее должностными лицами незаконно эксплуатировались:

- месторождения Охчучай (облицовочный камень), Зангилан (известковое сырье), Вежнали (кварц-золото-сульфид), Шарифан (песок), Хачинчайское ущелье (пресная вода), Акарачайское ущелье (пресная вода),

- по Кяльбаджарскому району - месторождения Чаплы (песок-гравий), Агятаг (ртуть), Союдлю (золото-сульфид), Гызылбулаг (золото-медь-колчедан), Агдузбулаг (золото-благородные металлы), Хейдара (золото), Гярби Гызылитян и Агзыбир (золото), Тертерчай (песок-гравий), Ильяслы и Чайкенд (смешанные породы), Ашагы и Юхары Истису (термальные минеральные воды).

- по Джебраильскому району - месторождения Вейсалли (цементное сырье), Султанлы (песок), Гараджалы (песок), Тулуз (строительный камень), Гаджилы 1 (землистый гипс), ущелья Шаракенчай, Инджачай, Джабраилчай, Чайлагчай, Гозлучай, Чахмагчай (месторождения пресной воды).

- по Тертерскому району - месторождения Дямирли (медь-молибден), Чардаглы (каменный уголь), Суговушан-Талыш (смешанные породы), Карабахская равнина (пресная вода).

- по Агдамскому району - месторождения Абдал-Гюлаблы (облицовочный камень), Шахбулаг, Чобандаг, Бойахмедли (цементное сырье), Гаргарчай 1 (песок-гравий), Шелли (облицовочный камень), ущелье Гаргарчай (пресная вода),

- по Шушинскому району - месторождения Шуша 1 (известковое сырье), участки Гаргарчай, Ханкендичай (пресная вода), Туршу (минеральная вода).

- по Физулинскому району - месторождения Довлетъярлы (строительный камень) Гуручай (песок-гравий), Мильское месторождение (пресная вода),

- по Ходжавендскому району - месторождения Бина, Гадрут, Туг, Маликджанлы, Эдилли (смешанные породы и щебень),

- по Лачинскому району - месторождения Юхары Хакаричай (песок-гравий), автодорога Лачин-Шуша (смешанные породы), Минкенд (минеральная вода).

Природные объекты (лесной фонд, растения, не относящиеся к лесному фонду, особо охраняемые природные территории, памятники природы и минерально-сырьевые месторождения) незаконно эксплуатировались Арменией и ее должностными лицами. По результатам предварительного расследования установлено, что материальный ущерб составил более 16 млрд манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)