В Азербайджане арестован полковник в запасе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завершено судебное разбирательство по жалобе в отношении полковника в запасе Эльнура Мамедова, поданной в порядке частного обвинения.

Как сообщает в четверг Trend, решением Бакинского военного суда на заседании под председательством судьи Эльбека Аллахвердиева Эльнур Мамедов был признан виновным по статье 147.2 (клевета) Уголовного кодекса и приговорен к 6 месяцам лишения свободы.

Он был арестован в зале суда.

Отметим, что ранее Мамедовым были озвучены в социальных сетях высказывания клеветнического характера.

(Перевод: Нубар Кулузаде)