Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане выявлены еще 72 случая заражения коронавирусом, вылечился 151 человек

Общество Материалы 6 октября 2022 16:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 72 случая заражения коронавирусом, вылечился 151 человек

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 72 случая заражения коронавирусом, 151 человек вылечился, двое - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 821 937 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 379 человек вылечились, 9 927 – скончались, число активных больных составляет 631.

За последние сутки в стране проведены 2 848 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 266 943.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 72 случая заражения коронавирусом, вылечился 151 человек
В Азербайджане выявлены еще 72 случая заражения коронавирусом, вылечился 151 человек
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости