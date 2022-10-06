В Азербайджане вынесен приговор обвиняемым по делу о взрыве в ночном клубе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вынесен приговор обвиняемым по делу о взрыве в ночном клубе "Location".

Как сообщает Trend, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева обвиняемым были вынесены приговоры.

Расул Расулов был приговорен к 5 годам, Орхан Сафарли - к 4 годам лишения свободы. Расулов и Сафарли будут отбывать наказание в учреждении для отбытия наказаний участкового типа.

Другой обвиняемый, Руслан Мамедов, находящийся под домашним арестом, получил 4 года условно с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, что 3 апреля текущего года около 3 часов ночи на территории Сабаильского района столицы в результате взрыва в ночном клубе “Location”, расположенном на 1-м этаже жилого дома, погиб 1 человек, 37 человек получили травмы различной степени тяжести, были повреждены 14 автомобилей, 1 квартира и 2 нежилых объекта. Расследование уголовного дела, возбужденного в связи с этими фактами по соответствующим статьям Уголовного кодекса, было проведено следственным управлением Генеральной прокуратуры.

На основании собранных предварительных доказательств было установлено, что на кухне указанного объекта незаконно, с нарушением требований действующих правил, использовался газовый баллон, взрыв которого привел к разрушениям и пожару в здании. Расулу Расулову, который работал администратором в ООО “Merser food”, арендовавшем объект общепита, ответственному за соблюдение правил пожарной безопасности, предъявлено обвинение по статье 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), в отношении учредителя данного ООО, менеджера клуба Орхана Сафарова - по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Кроме того, в ходе расследования инспектор 2-го территориального управления Службы государственного пожарного надзора МЧС Руслан Мамедов, ответственный за обеспечение пожарной безопасности на указанной территории, был привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.2 Уголовного кодекса. В отношении всех трех лиц соответствующими решениями Бинагадинского районного суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Руслан Мамедов был впоследствии переведен под домашний арест.

Потерпевшими по делу были признаны 52 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)