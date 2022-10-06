Задержаны главный архитектор Лянкярана и завотделением психиатрической больницы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании обращений, поступивших в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были задержаны с поличным при получении взятки начальник архитектурно–строительного отдела аппарата главы исполнительной власти Лянкяранского района - главный архитектор Абдуллаев Эльгюн Азизулла оглу и заведующий отделением Лянкяранской городской межрайонной психиатрической больницы Нуриев Насраддин Шахрза оглу.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативных мероприятий были установлены основания для подозрения в том, что в период работы на вышеуказанной должности Эльгюн Абдуллаев, ведя документацию, связанную с индивидуальными жилыми и нежилыми помещениями, построенными на земельных участках на территории района, вымогал взятки у отдельных граждан, обратившихся к нему для утверждения проектов этих участков.

Кроме того, по другому направлению проводимых оперативных мероприятий были установлены основания для подозрения в том, что заведующий отделением межрайонной психиатрической больницы Насреддин Нуриев получил взятку от родственника обратившегося к нему гражданина в обмен на предоставление эпикриза, связанного с заболеванием, а также за размещение в соответствующей электронной системе медицинских документов, содержащих заведомо ложную информацию, с целью определения степени инвалидности.

На основании достаточных доказательств, собранных по делу, были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Эльгюну Абдуллаеву было предъявлено обвинение по статье 311.3.2 (получение взятки, при повторном совершении), а Насреддину Нуриеву - по статьям 311.1 (получение взятки) и 313 (должностное мошенничество) УК АР.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия в отношении других подобных случаев, указанных в многочисленных обращениях граждан, пострадавших от действий обвиняемых.

Генпрокуратура просит граждан, подвергшихся незаконным действиям указанных лиц, обращаться в службу поддержки “961”, либо в контактный центр Главного управления по борьбе с коррупцией - “161, на страницы этих структур в социальных сетях.

(Перевод: Нубар Кулузаде)