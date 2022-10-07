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В фармацевтической сфере существуют серьезные проблемы - Расим Исмаилов

Общество Материалы 7 октября 2022 17:15 (UTC +04:00)
В фармацевтической сфере существуют серьезные проблемы - Расим Исмаилов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в фармацевтической сфере существуют серьезные проблемы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Азербайджана Расим Исмаилов в ходе выступления на третьей конференции фармацевтов Азербайджана, приуроченной к Международному дню фармацевта.

По его словам, министерство здравоохранения предприняло достаточно серьезные шаги для их решения.

"Основная задача, стоящая перед министерством - обеспечение граждан качественными лекарствами", - сказал Исмаилов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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