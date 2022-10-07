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Газета Hürriyet о начале сотрудничества АМИ Trend и DHA

Общество Материалы 7 октября 2022 23:23 (UTC +04:00)
Газета Hürriyet о начале сотрудничества АМИ Trend и DHA

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БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации Trend и информационное агентство Demirören (DHA) - одна из влиятельных медиа-структур Турции, расширяя сотрудничество, запускают новые проекты. Соответствующие соглашения подписали в Баку директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов и генеральный директор DHA Джелал Коркут.

Об этом, как передает в пятницу Trend, говорится в материале турецкой газеты "Hürriyet".

Как отмечается, в рамках первого соглашения АМИ Trend организует работу азербайджанской и англоязычной версий информационного ресурса DHAPLUS агентства DHA, который будет действовать в Турции.

Второе соглашение предусматривает сотрудничество между DHA и Trend в сфере информационных технологий.

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