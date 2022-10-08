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Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

Общество Материалы 8 октября 2022 13:16 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, умеренный юго-восточный ветер, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 16-18, днем - 22-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-60 процентов.

Завтра в районах Азербайджана днем местами возможны грозовые дожди, прогнозируется туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 24-28, в горах ночью – 4-8, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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