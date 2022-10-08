БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 837 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 254, вторую - 210, три и более - 316, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 57 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 897 464. Первую дозу вакцины получили 5 385 257, вторую - 4 868 656, три и более - 3 381 416, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 135 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)