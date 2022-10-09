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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 67 человек

Общество Материалы 9 октября 2022 18:04 (UTC +04:00)
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 67 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 67 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 104, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 822 171 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 811 701 человек вылечились, 9 927 – скончались. Продолжается лечение 543 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 1 780 тестов, а в целом за все время пандемии – 7 273 091 тест.

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 67 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 67 человек
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