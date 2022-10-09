В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 67 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 67 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 104, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 822 171 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 811 701 человек вылечились, 9 927 – скончались. Продолжается лечение 543 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 1 780 тестов, а в целом за все время пандемии – 7 273 091 тест.