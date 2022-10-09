БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 723 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 204, вторую - 237, три и более - 234, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 48 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 898 187. Первую дозу вакцины получили 5 385 461, вторую - 4 868 893, три и более - 3 381 650, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 183 человек.