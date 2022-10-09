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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 9 октября 2022 18:41 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 723 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 204, вторую - 237, три и более - 234, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 48 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 898 187. Первую дозу вакцины получили 5 385 461, вторую - 4 868 893, три и более - 3 381 650, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 183 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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