Были выявлены факты глумления над телами погибших азербайджанских военнослужащих - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Во время экспертиз были выявлены факты глумления над телами погибших азербайджанских военнослужащих, переданными Азербайджану в период 44-дневной войны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов на организованной Центром социальных исследований конференции на тему «Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет».

Он отметил, что эти факты отражены в материалах уголовных дел.

"Почему международные организации не реагируют на это? Потому что применяются двойные стандарты", - сказал Авазов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)