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В Азербайджане обнародовано число обезвреженных за август-октябрь 2022 г. мин

Общество Материалы 10 октября 2022 13:12 (UTC +04:00)
В Азербайджане обнародовано число обезвреженных за август-октябрь 2022 г. мин

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Министерством обороны Азербайджана в течение августа-октября текущего года в Лачинском, Кяльбаджарском районах, на территории Дашкесанского района, в Тертерском, Суговушанском направлениях было обнаружено и обезврежено около 9 000 противопехотных и около 2 500 противотанковых мин, которые, предположительно, были установлены недавно.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов на организованной Центром социальных исследований конференции на тему «Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет».

По его словам, жертвами мин стали 34 мирных жителя Азербайджана.

«Эти мины были целенаправленно установлены Арменией», - сказал Авазов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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