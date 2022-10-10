Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем будет пасмурно, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщили в понедельник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 17-19, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-60 процентов.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, ожидается переменная облачность, днем будет пасмурно, ветер умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - 24-29, в горах ночью – 3-7, днем - 11-16 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)