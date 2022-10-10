UNEC является официальным партнером IELTS “British Council” (ФОТО)

В UNEC состоялось открытие Языкового центра “UNEC Language Center” (ULC).

В открытии центра приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, директор по стране “British Council” Наргиз Гаджиева, менеджер по Южному Кавказу Наргиз Акперова и сотрудники университета.

Ректор Адалат Мурадов дал информацию гостям о деятельности центра, а также обучении иностранному языку в университете. Он отметил, что в ULC профессиональными преподавателями UNEC будут организованы курсы “General English”, “Business English”, “Business Correspondence”, “Academic English” и “IELTS”.

Затем между UNEC и “British Council” было подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно соглашению, являясь официальным партнером IELTS, в UNEC со стороны British Council будут организованы экзамены IELTS. Студенты могут зарегистрироваться в языковом центре и записаться на экзамен.

В центре в конце недели предусматривается проведение испытательных экзаменов IELTS.

Центром “UNEC Language Center” (ULC) будет руководить доцент UNEC Айсель Халилова.