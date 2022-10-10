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UNEC является официальным партнером IELTS “British Council” (ФОТО)

Общество Материалы 10 октября 2022 13:18 (UTC +04:00)
UNEC является официальным партнером IELTS “British Council” (ФОТО)

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В UNEC состоялось открытие Языкового центра “UNEC Language Center” (ULC).

В открытии центра приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, директор по стране “British Council” Наргиз Гаджиева, менеджер по Южному Кавказу Наргиз Акперова и сотрудники университета.

Ректор Адалат Мурадов дал информацию гостям о деятельности центра, а также обучении иностранному языку в университете. Он отметил, что в ULC профессиональными преподавателями UNEC будут организованы курсы “General English”, “Business English”, “Business Correspondence”, “Academic English” и “IELTS”.

Затем между UNEC и “British Council” было подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно соглашению, являясь официальным партнером IELTS, в UNEC со стороны British Council будут организованы экзамены IELTS. Студенты могут зарегистрироваться в языковом центре и записаться на экзамен.

В центре в конце недели предусматривается проведение испытательных экзаменов IELTS.

Центром “UNEC Language Center” (ULC) будет руководить доцент UNEC Айсель Халилова.

UNEC является официальным партнером IELTS “British Council” (ФОТО)
UNEC является официальным партнером IELTS “British Council” (ФОТО)
UNEC является официальным партнером IELTS “British Council” (ФОТО)
UNEC является официальным партнером IELTS “British Council” (ФОТО)
UNEC является официальным партнером IELTS “British Council” (ФОТО)
UNEC является официальным партнером IELTS “British Council” (ФОТО)
UNEC является официальным партнером IELTS “British Council” (ФОТО)
UNEC является официальным партнером IELTS “British Council” (ФОТО)
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