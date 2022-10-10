В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией Миссии технической помощи Всемирного банка (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся в нашей стране с рабочим визитом делегацией Миссии технической помощи Всемирного банка (ВБ).

Открывая встречу, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком - самым влиятельным мировым финансовым институтом: «Сотрудничество со Всемирным Банком в различных сферах имеет особое значение с точки зрения применения передового международного опыта».

В своей речи министр отметил, что использование цифровых технологий является основой реформ в системе здравоохранения Азербайджана: «Усовершенствование системы здравоохранения является приоритетным вопросом для нашей страны».

Теймур Мусаев также отметил, что регулярные встречи Министерства здравоохранения с миссиями Всемирного банка придают мощный импульс укреплению сотрудничества.

Выразив благодарность за теплый прием и высокое гостеприимство, ведущий экономист Всемирного банка в области здравоохранения Дрисс М. Зине-Эддин Эль-Идрисси подчеркнул плодотворное сотрудничество между Всемирным банком и Азербайджаном, а также выразил поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения нашей страны.

Отметим, что основные цели Миссии технической помощи ВБ - представление Министерству здравоохранения и другим органам управления здравоохранения страны технических оценок и рекомендаций Всемирного банка относительно платежной системы и законодательных изменений, необходимых для электронного здравоохранения (e-Səhiyyə); проведение информационно-просветительского семинара-тренинга для обмена информацией о технических оценках, проведенных командой Всемирного банка, и рекомендациях относительно вариантов системы оплаты поставщиков и законодательных изменений, необходимых для электронного здравоохранения, и др.