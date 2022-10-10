В Азербайджане выявлены еще 15 случаев заражения коронавирусом, вылечились 26 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 15 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились, один - скончался, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 727 человек вылечились, 9 928 – скончались, число активных больных составляет 531.

За последние сутки в стране проведены 1 408 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 274 499.

(Перевод: Нубар Кулузаде)