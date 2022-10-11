Команда Бакинской высшей школы нефти вновь представит Азербайджан в NASA (ФОТО)

В этом году команда Бакинской высшей школы нефти (БВШН) вновь завоевала право представлять Азербайджан в конкурсе NASA Human Exploration Rover Challenge (NASA HERC 2023).

Команда БВШН ULVI в составе 15 участников успешно прошла отборочный тур. Таким образом, они получили право снова представлять Азербайджан на второй год подачи заявки.

Помимо Азербайджана, в соревновании примет участие 61 команда из таких стран, как США, Канада, Сингапур, Бразилия, Мексика, Доминиканская Республика, Перу, Колумбия, Пуэрто-Рико, Индия и Боливия. Команда БВШН - единственная команда, представляющая Азербайджан на конкурсе.

Команду ULVI представляют: Айгуль Мусаева (консультант команды), Нихад Хабизаде (лидер команды), Джавид Исаев, Анар Ализаде, Шамистан Латифов, Чингиз Мамедов, Туран Сафарова, Фарид Гахраманов, Лейла Османова, Али Ибрагимов, Ага Гурбанов, Рустам Гараев, Нигяр Абдуллаева, Айсу Исмаилова, Эльмир Гаджизаде.

NASA Human Exploration Rover Challenge - это конкурс, проводимый ежегодно для учеников средних школ и студентов вузов. Перед командами, участвующими в конкурсе, ставится задача создать транспортное средство с приводом от человека, предназначенное для пересечения моделируемой поверхности Луны или Марса. Студенческие команды разрабатывают, создают и тестируют технологии, которые позволяют транспортным средствам работать в различных средах.

В прошлом году студенты БВШН впервые в истории NASA HERC представляли Азербайджан в финале и были награждены сертификатом.